Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Felicia si Innamora di Marcos! (Di domenica 1 agosto 2021) Anticipazioni Una vita, Puntate Spagnole: Felicia incontra il suo amico d’infanzia Marcos e subito stringe un bel rapporto con lui. Con il tempo però i due si Innamorano e decidono anche di sposarsi… Nelle Puntate Spagnole di Una vita, sta per fare il suo ingresso un nuovo personaggio che ruberà il cuore a Felicia. La Pasamar, finora apparsa come un personaggio prevalentemente negativo, sarà finalmente molto felice al fianco di un uomo. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Una ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 1 agosto 2021)Unaincontra il suo amico d’infanzia Marcos e subito stringe un bel rapporto con lui. Con il tempo però i due sino e decidono anche di sposarsi… Nelledi Una, sta per fare il suo ingresso un nuovo personaggio che ruberà il cuore a. La Pasamar, finora apparsa come un personaggio prevalentemente negativo, sarà finalmente molto felice al fianco di un uomo. Ecco che cosa sta per succedere.Una ...

