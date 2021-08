Andrew Howe, lo sfogo: “Io sopravvalutato” (Di domenica 1 agosto 2021) “Sono qua a casa a guardare le Olimpiadi, e mi sono reso conto che forse nella mia vita è nella carriera da atleta sono stato troppo sopravvalutato”. Così in un post su Instagram Andrew Howe, saltatore in lungo, argento ai Mondiali di Hosaka nel 2007. “Gli atleti forti stanno alle olimpiadi gli atleti forti partecipano e o prendono le medaglie alle olimpiadi io al massimo ho fatto solo due partecipazioni una a 19 anni e un altra che è meglio non parlarne. Dopo tanti sacrifici mi ritrovo a fine carriera con un pugno di mosche in mano (colpa mia) – continua l’atleta – Però se questo mio esser stato sopravvalutato abbia ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) “Sono qua a casa a guardare le Olimpiadi, e mi sono reso conto che forse nella mia vita è nella carriera da atleta sono stato troppo”. Così in un post su Instagram, saltatore in lungo, argento ai Mondiali di Hosaka nel 2007. “Gli atleti forti stanno alle olimpiadi gli atleti forti partecipano e o prendono le medaglie alle olimpiadi io al massimo ho fatto solo due partecipazioni una a 19 anni e un altra che è meglio non parlarne. Dopo tanti sacrifici mi ritrovo a fine carriera con un pugno di mosche in mano (colpa mia) – continua l’atleta – Però se questo mio esser statoabbia ...

