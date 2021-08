Ancora a fuoco Roma Est: grosso incendio a Tor Vergata (FOTO) (Di domenica 1 agosto 2021) Non c’è pace per Roma Est, dove gli incendi continuano a divampare senza sosta. Oggi le fiamme hanno colpito Tor Vergata, più precisamente nella zona di Vela di Calatrava, tra via Francesco Somaini, via Mario Pastore e via di Passolombardo. Il grosso incendio è scoppiato poco prima delle 17:00. Una grossa colonna di fumo nero era visibile a diversi chilometri di distanza, fino ai quartieri Montesacro, Torrenova e Giardinetti. Le fiamme sono partite dalle sterpaglie, poi hanno coinvolto anche rifiuti e materiali di risulta gettati a bordo strada e nei campi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Non c’è pace perEst, dove gli incendi continuano a divampare senza sosta. Oggi le fiamme hanno colpito Tor, più precisamente nella zona di Vela di Calatrava, tra via Francesco Somaini, via Mario Pastore e via di Passolombardo. Ilè scoppiato poco prima delle 17:00. Una grossa colonna di fumo nero era visibile a diversi chilometri di distanza, fino ai quartieri Montesacro, Torrenova e Giardinetti. Le fiamme sono partite dalle sterpaglie, poi hanno coinvolto anche rifiuti e materiali di risulta gettati a bordo strada e nei campi. Sul posto sono intervenuti i vigili dele ...

euronewsit : La #Sicilia brucia ancora. 6 le vittime in #Turchia. Roghi anche in #Grecia. #incendi #fuoco #emergenza - nicola_pinna : Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via cruc… - insopportabile : Oggi, ieri, da sempre la Sardegna brucia. Di chi è la responsabilità si sa da sempre: dei sardi. Di quelli piromani… - snowsnowae : se sento ancora la canzone di baby k e i boomcosi mi do fuoco come la maggior parte del sud Italia ultimamente