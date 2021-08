Amici, Tommaso Stanzani: lo sfogo social (Di domenica 1 agosto 2021) A volte, quando si è davvero felici, sereni, in pace con se stessi, non c’è niente e nessuno che possa abbattere questa nostra forza interiore. Questo è quello che sta accadendo a Tommaso Stanzani, come lui stesso racconta. Tommaso Stanzani ha da sempre un rapporto di grande sincerità con i suoi followers. Negli ultimi giorni non ha perso l’occasione per condividere con loro le sue ultime disavventure: perchè sono Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 agosto 2021) A volte, quando si è davvero felici, sereni, in pace con se stessi, non c’è niente e nessuno che possa abbattere questa nostra forza interiore. Questo è quello che sta accadendo a, come lui stesso racconta.ha da sempre un rapporto di grande sincerità con i suoi followers. Negli ultimi giorni non ha perso l’occasione per condividere con loro le sue ultime disavventure: perchè sono Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

rihannaewendy : @Sarar97505559 @MariluNecchi @AlexandraTF3 Ma ancora a rompere il cazzo se Francesco e un pirla non è colpa di to… - alisa629095 : @DebLGioia Perché come sempre, per loro, Tommy è il carnefice e l’altro la vittima. Andassero sotto i post del loro… - manu22233 : @gaia_tz91 Raga però ci sono haters anche suoi, di altri fandom di amici, non è sempre “colpa” di Tommaso. Senza polemica ovviamente - federico20056 : RT @jk_ismytime: Commento di Tommaso al post di un ex partecipante di Amici: - jk_ismytime : Commento di Tommaso al post di un ex partecipante di Amici: -