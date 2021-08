Amare male, il servizio pubblico sentimentale di Guido Catalano: “Innamorato della barista bellissima? Non hai alcuna possibilità, accettalo” (Di domenica 1 agosto 2021) Guido Catalano approda per la prima volta nel mondo dei podcast con un daily in 20 puntate di “servizio pubblico sentimentale”. A partire dal 2 agosto su tutte le piattaforme di audio gratuite e sul sito di Chora Media, il poeta esperto di affari amorosi risponderà alle richieste d’aiuto degli innamorati infelici, dei mariti insicuri, dei traditori potenziali e di chiunque abbia bisogno di un po’ di balsamo sull’organo che irrora sangue e emozioni nelle nostre vite per regalare consigli spropositati, perle di saggezza, strategie autolesionistiche e cazzeggi poetici. Un podcast esilarante e intimo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021)approda per la prima volta nel mondo dei podcast con un daily in 20 puntate di “”. A partire dal 2 agosto su tutte le piattaforme di audio gratuite e sul sito di Chora Media, il poeta esperto di affari amorosi risponderà alle richieste d’aiuto degli innamorati infelici, dei mariti insicuri, dei traditori potenziali e di chiunque abbia bisogno di un po’ di balsamo sull’organo che irrora sangue e emozioni nelle nostre vite per regalare consigli spropositati, perle di saggezza, strategie autolesionistiche e cazzeggi poetici. Un podcast esilarante e intimo per ...

