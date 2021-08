Altra medaglia nel nuoto | la 4x100 mista maschile conquista il bronzo

Advertising

ItaliaTeam_it : Un compleanno da festeggiare con un’altra fantastica medaglia, auguroni a Nicolò Martinenghi! ?? #ItaliaTeam |… - gualtierieurope : Strepitosa #SimonaQuadarella, la sua prima medaglia olimpica è un’altra tappa di una carriera straordinaria. Ancora… - chetempochefa : Sono contenta davvero, questa medaglia vale più di qualsiasi altra cosa. Volevo tornare a casa con il sorriso, mi s… - quellanoiosa : RT @ItaliaTeam_it: Un compleanno da festeggiare con un’altra fantastica medaglia, auguroni a Nicolò Martinenghi! ?? #ItaliaTeam | #StuporMu… - GiulyADP : Altra medaglia, altra sfida conquistata. Bravi ragazzi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Altra medaglia

la Repubblica

Insieme a lui, insegue la finale anche Filippo Tortu (10 secondi e 10 centesimi), l'stella ... unad'oro a Tokyo vale 180 mila euro: unad'argento 90 mila euro, unadi ...Per l'Italia è la 25esimaa Tokyo, e la sesta nel nuoto. Nella notte ci sono state altre due gare di nuoto con in gara atleti italiani: nella staffetta 4×100 mista femminile - l'ultima ...: in campo l'Italia contro il Venezuela, ultima partita per il girone A., oggi finali e semifinali: attesa per le finali di atletica di oggi. : quarto posto per Gregorio Paltrinieri ('Ho dato tutto').Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno concluso la gara in 3:29,17. Oro agli Usa, argento alla Gran Bretagna ...