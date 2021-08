Advertising

mattinodipadova : Previsto a partire dalla notte di sabato 31 luglio un repentino peggioramento delle condizioni meteo in particolare… - fanpage : Allerta meteo rossa della Protezione Civile - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio, attenzione oggi domenica 1 agosto: ‘Previsti venti forti e burrasca’ - Donatel65682407 : Sono giorni che date la stessa allerta e qui non si vede una goccia Anch'io sono capace a far previsioni così! Pio… - Annalagavo : @come_la_moto Tutto bene dalle vostre parti? Allerta meteo? -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo

rossa per smottament e cedimenti franosi in Lombardia. Nella giornta di sabato in Piemonte ... italiaTRENTO . Come previsto dall'diramata dalla Protezione civile, in Trentino si è scatenato il maltempo nella notte fra sabato e domenica 1 agosto. In varie zone della provincia si sono registrati violenti temporali e ...Meteo Napoli. Previsioni meteo Napoli, domenica, 1 agosto: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco ...Meteo Roma. Previsioni meteo Roma, domenica, 1 agosto: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti ...