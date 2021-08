Advertising

8foctdr67 : RT @ALFO100897: Allarme vaccini sui migranti: solo 4 su 10 accettano il siero. @Palazzo_Chigi @Viminale @robersperanza @MatteoBassetti1 @R… - Vale339Vale : RT @launellGb: Allarme vaccini tra i migranti: solo 4 su 10 accettano il siero - ALFO100897 : Allarme vaccini sui migranti: solo 4 su 10 accettano il siero. @Palazzo_Chigi @Viminale @robersperanza… - aspettaaspetta : RT @launellGb: Allarme vaccini tra i migranti: solo 4 su 10 accettano il siero - launellGb : Allarme vaccini tra i migranti: solo 4 su 10 accettano il siero -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme vaccini

ilGiornale.it

Mentre fra pochi giorni la popolazione italiana sarà costretta a sottostare alle nuove regole del green pass varate dal governo Draghi, gli sbarchi di cittadini stranieri, per la maggior parte ......allarmato che per le industrie farmaceutiche 'non è possibile prevedere gli effetti deia ... Il 26 febbraio, dunque, l'epidemia era per lui solo 'supposta', e l'assolutamente ...Il 96% dei nuovi ricoverati per Covid nella fascia di età 12-79 anni sono persone non vaccinate. Il 100% delle persone ricoverate in terapia intensiva ...L’ennesima festa (con assembramento) abusiva: decine di carabinieri impegnati nell’identificazione. A Rimini party abusivo con 400 giovani ...