Alberto Genovese, per lui un anticipo di condanna: in Italia lo Stato di diritto non è di casa (Di domenica 1 agosto 2021) Vuoi una riprova esemplare del fatto che in Italia lo Stato di diritto non è di casa? Pronti: Alberto Genovese. Sì, lo stupratore seriale acclarato. Sì, quello che ci sono i video e dunque basta. Sì, il milionario delle vassoiate di coca con cui rimpinzare le ragazzine per violentarle fino all'alba mentre il body guard piantona la stanza dell'orrore. Sì, infine, quello che siccome è ricco lo scarcerano e lo mandano in clinica. Andrebbe tutto bene (si fa per dire) se aquella rappresentazione non si aggiungesse, come invece succede, il puntuale reclamo: "E la certezza della pena?!". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Vuoi una riprova esemplare del fatto che inlodinon è di? Pronti:. Sì, lo stupratore seriale acclarato. Sì, quello che ci sono i video e dunque basta. Sì, il milionario delle vassoiate di coca con cui rimpinzare le ragazzine per violentarle fino all'alba mentre il body guard piantona la stanza dell'orrore. Sì, infine, quello che siccome è ricco lo scarcerano e lo mandano in clinica. Andrebbe tutto bene (si fa per dire) se aquella rappresentazione non si aggiungesse, come invece succede, il puntuale reclamo: "E la certezza della pena?!". ...

