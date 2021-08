AIK-Halmstad (lunedì 2 agosto, ore 19): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 1 agosto 2021) Tredicesimo turno di Allsvenskan che ha in programma, in uno dei suoi tre posticipi del lunedì, la sfida tra l’AIK e l’Halmstad. Il pareggio sul campo del fanalino di coda Orebro frena un po’ la corsa dei gialloblu verso l’alta classifica, dopo due vittorie consecutive. In casa il ruolino è eccellente, è fuori che la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 1 agosto 2021) Tredicesimo turno di Allsvenskan che ha in programma, in uno dei suoi tre posticipi del, la sfida tra l’AIK e l’. Il pareggio sul campo del fanalino di coda Orebro frena un po’ la corsa dei gialloblu verso l’alta classifica, dopo due vittorie consecutive. In casa il ruolino è eccellente, è fuori che la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

_guoliveira : RT @rei_anytime: Allsvenskan ???? - 14:00 AIK x Halmstad Over 2 gols asiáticos @1.72 (1 un) Lucro Turbinado ?? Sportsbet io Acesse a Sportsb… - rei_anytime : Allsvenskan ???? - 14:00 AIK x Halmstad Over 2 gols asiáticos @1.72 (1 un) Lucro Turbinado ?? Sportsbet io Acesse a… - infobetting : AIK-Halmstad (lunedì 2 agosto, ore 19): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : AIK Halmstad Pronostici calcio oggi: i consigli del giorno 2 agosto 2021 AIK Stockholm - Halmstad 1 (ore 19) Gara valida per la tredicesima giornata del massimo campionato svedese. I padroni di casa sono quinti con 21 punti mentre gli ospiti sono noni a quota 15. Göteborg ...

Pronostici calcio oggi: i consigli del 26 luglio 2021 ... la schedina consigliata per le partite del 26 luglio 2021 Estudiantes - Indipendiente 1 (2.50) Talleres Cordoba - Arsenal Sarandi 1 (2.00) Orebro - AIK Stockolm 2 (1.65) Ostersunds - Halmstad 2 (2.

AIK-Halmstad (lunedì 2 agosto, ore 19): formazioni, quote, pronostici Infobetting I pronostici di calcio di lunedì 2 agosto I pronostici di lunedì 2 agosto: in campo i campionati minori, si gioca in Russia, Svezia e Danimarca, c'è un posticipo di Ligue 2.

Allsvenskan 12/a – Malmö e Djurgården allungano Risultati, marcatori, statistiche e commenti sulla più recente giornata dell'Allsvenskan 2021, massimo campionato di calcio in Svezia.

Stockholm -1 (ore 19) Gara valida per la tredicesima giornata del massimo campionato svedese. I padroni di casa sono quinti con 21 punti mentre gli ospiti sono noni a quota 15. Göteborg ...... la schedina consigliata per le partite del 26 luglio 2021 Estudiantes - Indipendiente 1 (2.50) Talleres Cordoba - Arsenal Sarandi 1 (2.00) Orebro -Stockolm 2 (1.65) Ostersunds -2 (2.I pronostici di lunedì 2 agosto: in campo i campionati minori, si gioca in Russia, Svezia e Danimarca, c'è un posticipo di Ligue 2.Risultati, marcatori, statistiche e commenti sulla più recente giornata dell'Allsvenskan 2021, massimo campionato di calcio in Svezia.