Agente della Municipale di Foligno salva una donna che stava per annegare a Porto Recanati (Di domenica 1 agosto 2021) Foligno - Agente della polizia locale salva donna che ha rischiato di affogare in mare. L'eroe del giorno è Marco Federici, Agente in forza al Comando della Polizia locale di Foligno che ieri s'è reso ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 1 agosto 2021)polizia localeche ha rischiato di affogare in mare. L'eroe del giorno è Marco Federici,in forza al ComandoPolizia locale diche ieri s'è reso ...

Advertising

pierofassino : Contro la TAV un’aggressione eversiva e terroristica che ricorda altre stagioni buie per l'Italia. Sono stati scon… - Moixus1970 : RT @pierofassino: Contro la TAV un’aggressione eversiva e terroristica che ricorda altre stagioni buie per l'Italia. Sono stati sconfitti… - Deputatipd : RT @pierofassino: Contro la TAV un’aggressione eversiva e terroristica che ricorda altre stagioni buie per l'Italia. Sono stati sconfitti… - morry74 : RT @pierofassino: Contro la TAV un’aggressione eversiva e terroristica che ricorda altre stagioni buie per l'Italia. Sono stati sconfitti… - summo_t : RT @pierofassino: Contro la TAV un’aggressione eversiva e terroristica che ricorda altre stagioni buie per l'Italia. Sono stati sconfitti… -