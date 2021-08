Afghanistan | Kabul invia centinaia di soldati a Herat

(Di domenica 1 agosto 2021) Violenti combattimenti sono in corso per il quarto giorno consecutivo a, semi assediata dai Talebani: sul campoha schierato "didelle forze speciali" per difendere la ...

Advertising

babbuezzu : #Afghanistan #TG #AQ in mattinata 3 attacchi separati hanno colpito a morte 1comandante della polizia 1ufficiale… - ve10ve : RT @emergency_ong: #Afghanistan Tre razzi hanno colpito i pressi del palazzo presidenziale di #Kabul. “Dopo pochi minuti abbiamo ricevuto i… - ve10ve : RT @emergency_ong: 'Dal nostro Centro chirurgico per vittime di guerra abbiamo sentito bene l’impatto dei razzi, dato che ci troviamo a poc… - ve10ve : RT @martaserafini: .@Davide_Preti ha realizzato un reportage dall'#Afghanistan con le voci dei medici dell'ospedale di @emergency_ong . Asc… - babbuezzu : #Afghanistan #TB #AQ il portavoce ufficiale rivendica l'assassinio di #AbdulQadir vice capo della polizia della p… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Kabul

Violenti combattimenti sono in corso per il quarto giorno consecutivo a Herat, semi assediata dai Talebani: sul campoha schierato "centinaia di soldati delle forze speciali" per difendere la terza città del Paese, ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa, Fawad Aman, citato dai media locali. La ...I voli in partenza da Kandahar, la seconda città più grande dell', sono stati fermati ... Un funzionario dell'autorità per l'aviazione civile della capitale,, ha confermato l'attentato. ...(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Violenti combattimenti sono in corso per il quarto giorno consecutivo a Herat, semi assediata dai Talebani: sul campo Kabul ha schierato "centinaia di soldati delle forze speci ...Un nascondiglio utilizzato dai combattenti talebani viene visto distrutto in un attacco aereo delle forze di difesa in un video pubblicato dal governo ...