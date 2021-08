Achilles Legends Untold | annunciato il soulslike isometrico di Dark Point Games

Leggi su eurogamer

(Di domenica 1 agosto 2021), studio indipendente di recente formazione, haufficialmente il proprio titolo d'esordio, un action RPGintitolato. Come dice il nome stesso, il gioco sarà ambientato nell'Antica Grecia e vi metterà nei panni di Achille, l'eroe della Guerra di Troia. La sua missione? Uccidere Ares, il dio della guerra. Non sarà per niente una passeggiata: gli sviluppatori non hanno esitato a definirlo un, quindi dovrete fare i conti con scontri difficili e tattiche da imparare, con ...