Achille Lauro, chi sono i genitori: il magistrato Nicola De Marinis e Cristina Zambon (Di domenica 1 agosto 2021) Classe 1990, all’anagrafe è Lauro De Marinis, npme d’arte Achille Lauro, ed è nato l’11 luglio a Verona. I suoi genitori non hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Il padre, infatti è Nicola De Marinis, classe 1956 e originario di Gravina in Puglia è laureato in Giurisprudenza. Dal 2014 è un magistrato della Corte di Cassazione dove a quanto pare riveste il ruolo di consigliere addetto della sezione lavoro. Nel suo curriculum anche il lavoro come docente universitario e la pubblicazione di numerosi testi. Una buona fetta del ramo paterno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Classe 1990, all’anagrafe èDe, npme d’arte, ed è nato l’11 luglio a Verona. I suoinon hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Il padre, infatti èDe, classe 1956 e originario di Gravina in Puglia è laureato in Giurisprudenza. Dal 2014 è undella Corte di Cassazione dove a quanto pare riveste il ruolo di consigliere addetto della sezione lavoro. Nel suo curriculum anche il lavoro come docente universitario e la pubblicazione di numerosi testi. Una buona fetta del ramo paterno ...

