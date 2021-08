A Tokyo nuovo record di contagi | 4 058 nelle ultime 24 ore

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA 100 M: JACOBS IN SEMIFINALE CON 9''94 NUOVO RECORD ITALIANO E VITTORIA DELLA… - matteorenzi : La prima medaglia d’oro del canottaggio femminile. Che brave Valentina e Federica. Grazie per aver fatto risuonare… - Eurosport_IT : MIRKO ZANNI È MEDAGLIA DI BRONZO! ?? Il 23enne azzurro alza complessivamente 322 kg e scrive il nuovo record italia… - Martinapanarot6 : RT @zaiapresidente: ??????????? BRONZO E NUOVO RECORD ITALIANO! Grandissimo Thomas Ceccon e i ragazzi della staffetta 4x100 misti, Nicolò Mart… - zaiapresidente : ??????????? BRONZO E NUOVO RECORD ITALIANO! Grandissimo Thomas Ceccon e i ragazzi della staffetta 4x100 misti, Nicolò… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo nuovo

Le qualificazioni per la finale dei 100 metri delle Olimpiadi dihanno incoronato ilatleta più veloce d'Italia. La gara regina dell'atletica leggera, infatti, ha visto l'azzurro Marcell Jacobs correre la distanza in 9 secondi e 94 centesimi. Di origini ...Dall'inizio delle Olimpiadi è stata una risalita continua che ha reso questi Giochi rischiosi e lontani da quella manifestazione sportiva che ci aspettavamo.ha registrato unnumero record di contagi da Covid - 19 superando per la prima volta quota 4mila in un giorno solo. La governatrice Yuriko Koike ha annunciato che il numero delle persone ...FRANCESCO LOIACONO - Alle Olimpiadi nella terza gara del gruppo B di basket maschile l’Italia vince 80-71 a Saitama con la Nigeria e si qualifica per i quarti di finale. Primo quarto, Fontecchio 15-5 ...TOKYO - Continua il 2021 straordinario di Barbora Krejcikova, che dopo aver vinto il Roland Garros in singolare e in doppio vince anche l'oro olimpico con Katerina Siniakova ...