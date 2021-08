A Tokyo 2020 Jacobs e Tamberi fanno la storia dello sport italiano (Di domenica 1 agosto 2021) La cosa più dolce è la sensazione che subentra venti minuti dopo, quando l'adrenalina di una notte giapponese irripetibile va svanendo e lascia lentamente spazio alla consapevolezza. La più grande giornata della storia dello sport italiano senza dubbio alcuno: superiore all'11 luglio 1982, al 9 luglio 2006, a Mennea che sorpassa Wells in ottava corsia, ad Alberto Tomba, a Federica Pellegrini, al recentissimo 11 luglio 2021 dove avevamo un italiano in finale a Wimbledon e una Nazionale in finale a Wembley. Questo tir di emozioni ci ha travolto prendendo la rincorsa da lontanissimo. Nel caso di Lamont ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 1 agosto 2021) La cosa più dolce è la sensazione che subentra venti minuti dopo, quando l'adrenalina di una notte giapponese irripetibile va svanendo e lascia lentamente spazio alla consapevolezza. La più grande giornata dellasenza dubbio alcuno: superiore all'11 luglio 1982, al 9 luglio 2006, a Mennea che sorpassa Wells in ottava corsia, ad Alberto Tomba, a Federica Pellegrini, al recentissimo 11 luglio 2021 dove avevamo unin finale a Wimbledon e una Nazionale in finale a Wembley. Questo tir di emozioni ci ha travolto prendendo la rincorsa da lontanissimo. Nel caso di Lamont ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - zazoomblog : A Tokyo 2020 Jacobs e Tamberi fanno la storia dello sport italiano - #Tokyo #Jacobs #Tamberi #fanno #storia - thebrightside0 : @AssiaVonNeumann Olimpiadi, Gianmarco Tamberi medaglia d'oro nel salto in alto: 2,37 a pari merito con Barshim -