"Zone gialle in arrivo". Covid, alcune regioni preoccupano: da quando scatteranno le nuove misure del governo (Di sabato 31 luglio 2021) Non ci sono buone notizie per alcune regioni italiane a causa della pandemia da coronavirus. Infatti, gli indicatori stanno purtroppo peggiorando, anche se fortunatamente grazie alla campagna di vaccinazione i ricoveri e i decessi sono più limitati rispetto al recente passato. Come ben sapete, tutti i territori sono attualmente in zona bianca e quindi da un po' di tempo non c'è più l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto e non esiste più il coprifuoco notturno. Ma qualcosa potrebbe cambiare. Infatti, prima della conclusione di questa estate, il coronavirus potrebbe costringere il governo, su consiglio della comunità scientifica, ...

