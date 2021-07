Zona gialla: Sicilia, Sardegna e Lazio sono le regioni a rischio: regole che cambiano (Di sabato 31 luglio 2021) Con l’aumento dei contagi da Covid-19 in Italia, complice la variante Delta, crescono anche i timori per alcune aree del Paese (Sicilia, Sardegna e Lazio) che potrebbero passare da Zona bianca a Zona gialla. I parametri per i colori sono cambiati con il provvedimento del 22 luglio, ma questo non esclude che prossimamente in alcune aree tornino le restrizioni. Ecco tutto quello che si può e non si può fare in Zona gialla. Come ricorda il governo, per passare da bianco a giallo “è necessario che si verifichino alcune ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Con l’aumento dei contagi da Covid-19 in Italia, complice la variante Delta, crescono anche i timori per alcune aree del Paese () che potrebbero passare dabianca a. I parametri per i coloricambiati con il provvedimento del 22 luglio, ma questo non esclude che prossimamente in alcune aree tornino le restrizioni. Ecco tutto quello che si può e non si può fare in. Come ricorda il governo, per passare da bianco a giallo “è necessario che si verifichino alcune ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio per i trasporti e le regioni a rischio zona gialla - Corriere : Zona gialla, bar e ristoranti al chiuso fino alle 18 e obbligo di green pass - rtl1025 : ?? #Covid, per la #varianteDelta aumentano ricoveri e contagi: #Sardegna, #Sicilia e #Lazio a rischio zona gialla… - oldo_bis : RT @jontargetti: L'80% dei ricoverati per Covid a Prato NON si era vaccinato. Per colpa di coloro che non si sono vaccinati torneremo in z… - LeggoSono : RT @vi__enne: Una delle domande della conferenza stampa @istsupsan @MinisteroSalute di oggi era quanto le Regioni/PA fossero vicine alla zo… -