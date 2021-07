Zona gialla, le regole: dai ristoranti alle mascherine al Green Pass: cosa si può fare (Di sabato 31 luglio 2021) Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro ieri nel commentare i dati del monitoraggio settimanale è stato molto netto: " Il colore dell'Italia comincia a scurirs i". Già e dal ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro ieri nel commentare i dati del monitoraggio settimanale è stato molto netto: " Il colore dell'Italia comincia a scurirs i". Già e dal ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio per i trasporti e le regioni a rischio zona gialla - SkyTG24 : Covid, 3 regioni a rischio zona gialla: quali sono le regole - lucfontana : Tra due settimane tre regioni potrebbero tornare in zona gialla (via @Corriere) - camiziani : @RoccoTodero Zona gialla chiudono alle 18 ? Non alle 22? - CorriereRagusa : Musumeci: 'La Sicilia si prepari alla zona gialla, con i contagi in crescita è una seria possibilità' - Corriere di… -