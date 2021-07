Will Hunting, stasera in tv il film da Oscar con Matt Damon e Robin Williams (Di sabato 31 luglio 2021) In un’intervista del 2008, Gus Van Sant dichiarò di aver accettato di girare Will Hunting – Genio Ribelle (Good Will Hunting, 1997) perché voleva capire, lui che fino ad allora aveva diretto film di antieroi ai margini come Drugstore Cowboy (1989) e Belli E Dannati (1991), se sarebbe stato in grado di raccontare una storia con al centro un “eroe”. Di sicuro la scommessa fu vinta: tratto dalla sceneggiatura degli allora giovanissimi Matt Damon e Ben Affleck, la pellicola si tradusse nel miglior risultato al botteghino della carriera del regista, quasi 140 milioni di dollari ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 luglio 2021) In un’intervista del 2008, Gus Van Sant dichiarò di aver accettato di girare– Genio Ribelle (Good, 1997) perché voleva capire, lui che fino ad allora aveva direttodi antieroi ai margini come Drugstore Cowboy (1989) e Belli E Dannati (1991), se sarebbe stato in grado di raccontare una storia con al centro un “eroe”. Di sicuro la scommessa fu vinta: tratto dalla sceneggiatura degli allora giovanissimie Ben Affleck, la pellicola si tradusse nel miglior risultato al botteghino della carriera del regista, quasi 140 milioni di dollari ...

Advertising

zazoomblog : Stasera in tv sabato 31 luglio: “Will Hunting – Genio ribelle” su Paramount Channel - #Stasera #sabato #luglio: #“… - musagete10 : @MFleebaag C’è l’ho! Will Hunting - genio ribelle - mariobianchi18 : Il #24luglio 1952 è nato #GusVanSant. Regista indipendente, si è rivelato con Cowgirl e soprattutto Will Hunting Ge… - armcopp : In tutto questo mi ero perso il trailer di #TheLastDuel di zio Scott che, oltre ad avere un cast della madonna, è s… - yosvmite : will hunting film preferito di sempre -