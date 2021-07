Volley, Olimpiadi Tokyo, Davide Mazzanti: “Loro brave a sfruttare i nostri errori. Girone tosto, con gli USA sfida impegnativa” (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo la sconfitta per 3-0 subita contro la Cina, l’Italia cerca di analizzare quello che non ha funzionato nella sfida contro le asiatiche, che sono già state eliminate dal torneo olimpico. Le azzurre andranno a giocarsi la sfida con gli Stati Uniti sapendo che una vittoria può proiettarle al primo posto, mentre una sconfitta potrebbe farle scendere al terzo. Parla il coach azzurro Davide Mazzanti, che così si esprime dal sito della FederVolley: “È stata una partita in cui non siamo mai riusciti a cambiare ritmo, avevamo sempre il cambio palla difficile. Nella prima parte della gara abbiamo avuto troppa ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo la sconfitta per 3-0 subita contro la Cina, l’Italia cerca di analizzare quello che non ha funzionato nellacontro le asiatiche, che sono già state eliminate dal torneo olimpico. Le azzurre andranno a giocarsi lacon gli Stati Uniti sapendo che una vittoria può proiettarle al primo posto, mentre una sconfitta potrebbe farle scendere al terzo. Parla il coach azzurro, che così si esprime dal sito della Feder: “È stata una partita in cui non siamo mai riusciti a cambiare ritmo, avevamo sempre il cambio palla difficile. Nella prima parte della gara abbiamo avuto troppa ...

