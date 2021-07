Volley | Italia-Cina 0-3 | fragoroso tonfo alle Olimpiadi | sprecato il match point per il primo posto

(Di sabato 31 luglio 2021) L’incappa in una bruttissima sconfittadi Tokyo 2021. La Nazionale difemminile è stata battuta dallacon un netto 3-0 (25-21; 25-20; 26-24) dopo aver infilato tre successi consecutivi (contro Russia, USA, Argentina). Le azzurre avevano in mano la ghiottissima occasione di conquistare matematicamente ilnella Pool A e garantirsi un quarto di finale sulla carta abbordabile contro la vincente di Giappone-Repubblica Dominicana, invece sono scivolata su una buccia di banana contro la formazione asiatica che era già estromessa dal ...

Prima battuta d'arresto nel cammino dell'Italvolley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre, già certe di un posto ai quarti di finale del torneo, hanno perso con un netto 3-0 contro la Cina. Italia già qualificata ai quarti. Non finisce bene la quarta partita della Nazionale femminile di volley nel torneo olimpico di Tokyo 2020. Le azzurre allenate dal ct Davide Mazzanti.