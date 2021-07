Volley | Giochi Olimpici Tokyo | Bosetti | ” Mai entrate in partita” | Chirichella | “Contro gli USA dobbiamo tornare noi”

(Di sabato 31 luglio 2021) Brutto passo falso per l’Italia delfemminile. Nel quarto appuntamento del torneo olimpico deidi, infatti, le azzurre sono state sconfitte con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-20, 26-24) per mano della Cina. Match davvero negativo per Paola Egonu e compagne, contraddistinto da troppi errori e pochissima continuità. Il ko odierno, a questo punto, rimanda all’ultima giornata i verdetti definitivi in vista dei quarti di finale, che prenderanno il via dal 4 agosto. L’Italia ha ancora un impegno prima di concludere il proprio raggruppamento, e giocheràgli Stati Uniti lunedì 2 ...

