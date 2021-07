Volley femminile, pagelle Italia-Cina 0-3. Egonu a corrente alternata, Malinov e Fahr in serata negativa (Di sabato 31 luglio 2021) OFELIA Malinov 5: E’ vero, la ricezione non la sorregge ma non sempre, anche con ricezione buona, riesce a mettere nelle condizioni le attaccanti di essere efficaci. Finisce troppo presto in panchina. PAOLA Egonu 6: Due set da dimenticare. Poca pazienza, molto nervosismo quando le cinesi gli indovinano le traiettorie di attacco e ne limitano il potenziale offensivo. Nel terzo set sembra poter prendere per mano la squadra come fa di solito ma i nuvoloni neri tornano nel finale e l’errore del 24-25 è sanguinolento. SARA Fahr 5: Poco efficace in attacco ma soprattutto mai protagonista a muro. Fatica tanto a prendere il ritmo contro le ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) OFELIA5: E’ vero, la ricezione non la sorregge ma non sempre, anche con ricezione buona, riesce a mettere nelle condizioni le attaccanti di essere efficaci. Finisce troppo presto in panchina. PAOLA6: Due set da dimenticare. Poca pazienza, molto nervosismo quando le cinesi gli indovinano le traiettorie di attacco e ne limitano il potenziale offensivo. Nel terzo set sembra poter prendere per mano la squadra come fa di solito ma i nuvoloni neri tornano nel finale e l’errore del 24-25 è sanguinolento. SARA5: Poco efficace in attacco ma soprattutto mai protagonista a muro. Fatica tanto a prendere il ritmo contro le ...

