Volley femminile | l’Italia vince il girone alle Olimpiadi se… Combinazioni per il quarto contro Giappone o Dominicana

La Nazionale di volley femminile aveva tra le mani una ghiottissima occasione: battendo le asiatiche per 3-0 o 3-1, infatti, si sarebbe garantita il primo posto nel girone con una giornata di anticipo e si sarebbe assicurato un quarto di finale sulla carta abbordabile. Il tracollo odierno contro le Campionesse Olimpiche

sportface2016 : #Tokyo2020 #Volley femminile Finisce qui! Grande quarto set e seconda vittoria azzurra in Giappone! ????Italia - Tu… - coeurjens : devo arrivare subito a casa perché devo recuperare l’italia volley femminile e poi vedere nevertheless e blue birthday ho delle priorità - SPalermo91 : RT @azzurridigloria: TOKYO 2020, VOLLEY FEMMINILE: @ItaliaTeam_it perde anche il terzo set (26-24) con la Cina che chiude la sua corsa olim… - lilla_lp_so : perchè devo leggere commenti di chi mette a confronto la volley maschile e femminile?! MA PERCHÈ?! ???? #Volleyball… - sportface2016 : #Tokyo2020, #volley femminile: la #Cina domina l'#Italia. Troppi errori delle azzurre, ma primo posto del Girone al… -

Prima battuta d'arresto nel cammino dell'Italvolley alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre, già certe di un posto ai quarti di finale del torneo, hanno perso con un netto 3 - 0 contro la Cina. Questi i parziali: 25 - 21, 25 - 20, 26 - 24. Italia Cina 0 - 3 : tutto da dimenticare, o meglio una lezione di cui fare tesoro per le azzurre nella quarta giornata del girone B delle Olimpiadi Tokyo 2020 per il volley femminile. L'Italia è incappata in una bruttissima sconfitta contro la Cina alle Olimpiadi di Tokyo 2021.