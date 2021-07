Viviana e Gioele | pubblicati gli sms che Daniele Mondello inviava a Viviana

Leggi su howtodofor

(Di sabato 31 luglio 2021) Arrivano novità in merito al giallo di Caronia, che ha visto il ritrovamento senza vita die del piccolonei boschi della località siciliana. "Nessun estraneo ha avuto un ruolo, neanche marginale, mediato o indiretto", ha fatto sapere la Procura di Patti. Ecco perché il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, che ha coordinato l’inchiesta sulla morte della donna e del figlio, a un anno dai fatti, come apprende l’Adnkronos, ha chiesto al gip l’archiviazione. "Tutte le indagini tecniche svolte hanno permesso di accertare come, senza ombra di alcun dubbio, si sia volontariamente ...