Viterbo | furbetti del reddito di cittadinanza | 7 denunce | truffa allo Stato per 65mila euro

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 31 luglio 2021) Ancoradeldi. Sette persone sono state denunciate alla procura per aver percepito in modo illecito oltredidi. La scoperta è frutto dei controlli dei carabinieri della compagnia di Civita Castellana (. Tramite le stazioni territorialmente competenti, a conclusione di indagini svolte in collaborazione con il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di. Denunciati 7deldiA ...