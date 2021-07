Violenza sessuale ai danni di una ragazza di sedici anni: arrestato 22enne (Di sabato 31 luglio 2021) arrestato oggi sabato 31 luglio un 22enne di origini calabresi con l'accusa di aver costretto una ragazza di sedici anni a subire un rapporto sessuale, nella notte di un sabato di fine giugno, in una ... Leggi su leggo (Di sabato 31 luglio 2021)oggi sabato 31 luglio undi origini calabresi con l'accusa di aver costretto unadia subire un rapporto, nella notte di un sabato di fine giugno, in una ...

