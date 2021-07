Vincere 3-0 contro il Bayern non era scontato. Il Napoli di Spalletti inizia ad ingranare (Di sabato 31 luglio 2021) Certo, è un amichevole. E certo è calcio estivo, anche se forse più per il Napoli che per il Bayern, che ha una settimana in meno degli azzurri per prepararsi all’inizio della Bundes. Ma Vincere tre a zero all’Allianz Stadium era tutt’altro che scontato. È un fatto. Un fatto che inizia a raccontare qualcosina del lavoro di Luciano Spalletti. I bavaresi del nuovo tecnico Nagelsmann chiudono un pre-campionato indubbiamente poco brillante, collezionando fra le critiche la terza sconfitta dopo quelle con Colonia e Mönchengladbach. In mezzo, un pareggio con l’Ajax. Mancavano dei calciatori, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021) Certo, è un amichevole. E certo è calcio estivo, anche se forse più per ilche per il, che ha una settimana in meno degli azzurri per prepararsi all’inizio della Bundes. Matre a zero all’Allianz Stadium era tutt’altro che. È un fatto. Un fatto chea raccontare qualcosina del lavoro di Luciano. I bavaresi del nuovo tecnico Nagelsmann chiudono un pre-campionato indubbiamente poco brillante, collezionando fra le critiche la terza sconfitta dopo quelle con Colonia e Mönchengladbach. In mezzo, un pareggio con l’Ajax. Mancavano dei calciatori, ...

