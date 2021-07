VIDEO – Sollevamento pesi | Olimpiadi Tokyo | l’alzata di bronzo di Nino Pizzolato

(Di sabato 31 luglio 2021) E’ arrivata anche la terza medaglia italiana nel, con Antocapace di prendersi un preziosissimonella categoria dei -81 kg maschili, lottando fino all’ultimo per la medaglia d’oro, arrendendosi solamente ai 210 kg di slancio. Dal record italiano nello strappo al tentativo vincente a 200 kg nello slancio, cercando poi una prova d’orgoglio per la medaglia più pregiata, che è poi andata al cinese Lyu Xiaojun, uno degli atleti più vincenti di sempre, già sul gradino più alto del podio a Londra 2012. Ecco le highlights della gara: Foto: FIPE

Advertising

Eurosport_IT : 'MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE' ??????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ?? E… - InterCLAzionale : RT @Eurosport_IT: 'MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE' ??????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ?? Ecco il… - ReadyPlayer1___ : RT @Eurosport_IT: 'MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE' ??????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ?? Ecco il… - salvatorecozza1 : RT @Eurosport_IT: 'MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE' ??????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ?? Ecco il… - emamarro : RT @Eurosport_IT: 'MANDALO IL CIELO QUEL BILANCIERE' ??????? Nino Pizzolato conquista la prima medaglia olimpica della sua carriera ?? Ecco il… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sollevamento

... che conquista la medaglia di bronzo nelpesi maschile (categoria - 81 chilogrammi) ... DIRETTA ITALIA GIAPPONE/ Pallanuoto,streaming Rai: tutti in vasca, si comincia Una prestazione ...OLIMPIADI Le speranze azzurre ABRUZZO Beach Volley, Nicolai - Lupo vincono ancora SPORT... Ore 10.53PESI, PIZZOLATO DI BRONZO Nella categoria - 81 kg l'azzurro si aggiudica il terzo ...E' arrivata anche la terza medaglia italiana nel sollevamento pesi, con Antonino Pizzolato capace di prendersi un preziosissimo bronzo nella categoria dei -81 kg maschili, lottando fino all'ultimo per ...Nino Pizzolato super eroe di bronzo a Tokyo 2020. Ecco il video degli highlights in 3 minuti, cavalcata mozzafiato quella dell'azzurro. Dal 23 ...