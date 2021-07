VIDEO Simona Quadarella bronzo 800 sl | Olimpiadi Tokyo nuoto | la finale dell’azzurra

(Di sabato 31 luglio 2021) Dopo la delusione dei 1500 sl,si è presto riscattata nei suoi 800 sl, cogliendo una medaglia dicon un gran cuore. È un’Olimpiade in crescendo quella della nuotatrice romana, che si è lasciata battere soltanto dall’inarrivabile statunitense Katie Ledecky, oro in 8’12”57, e la promettente australiana Ariarne Titmus, seconda in 8’13”83. La nostra portacolori si è messa in marcatura della seconda americana Katie Grimes e del resto delle concorrenti. Passando ai 400 metri in 4’08?13,ha impostato una gara con un bel ritmo sul 31? basso ogni 50 metri, riuscendo, bracciata dopo bracciata, a ...

Dopo la delusione dei 1500 sl, Simona Quadarella si è presto riscattata nei suoi 800 sl, cogliendo una medaglia di bronzo con un gran cuore. È un'Olimpiade in crescendo quella della nuotatrice romana, ... Tokyo 2020, i video highlights della fianle degli 800 stile libero di nuoto: Simona Quadarella conquista la medaglia di bronzo.