VIDEO Pallanuoto Olimpiadi Tokyo. La goleada dell’Italia che spazza via il Giappone

(Di sabato 31 luglio 2021) Tutto comodo per il Settebello chevia i padroni di casa dele vola al comando del gruppo A prima dell’assalto agli storici rivali dell’Ungheria. L’Italia di Sandro Campagna chiude la contesa già nel primo tempo come chiesto dal coach, siglando 5 reti senza subirne, per poi controllare agevolmente senza spendere preziose energie che risulteranno utili in match ben più importanti. Un 16-8 finale che racconta a dovere il dominio azzurro, certificato dal primato del girone. Capitan Figlioli sugli scudi, grazie ad una tripletta. Bene anche al centro gli alfieri del Settebello, con Bodegas ed Aicardi dominanti. Ottime infine anche le percentuali ...

Tutto comodo per il Settebello che spazza via i padroni di casa del Giappone e vola al comando del gruppo A prima dell'assalto agli storici rivali dell'Ungheria. L'Italia di Sandro Campagna chiude la ...