VIDEO Olimpiadi Tennis: Belinda Bencic campionessa a Tokyo (Di sabato 31 luglio 2021) Belinda Bencic è la prima campionessa olimpica nel singolare femminile in tutta la storia della Svizzera alle Olimpiadi. Ed è anche la terza a vincere l’oro nel Tennis, dopo Marc Rosset nella drammatica finale di Barcellona 1992 e la coppia Roger Federer-Stan Wawrinka in quel di Pechino 2008. Battuta in una finale particolarmente tesa a livello mentale la ceca Marketa Vondrousova: 7-5 2-6 6-3 il risultato conclusivo a Tokyo, dove l’elvetica aveva già raggiunto una volta l’ultimo atto del Pan Pacific Open, il celebre torneo che si disputa ogni anno (ma non ci sarà in questo) all’Ariake. Per ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)è la primaolimpica nel singolare femminile in tutta la storia della Svizzera alle. Ed è anche la terza a vincere l’oro nel, dopo Marc Rosset nella drammatica finale di Barcellona 1992 e la coppia Roger Federer-Stan Wawrinka in quel di Pechino 2008. Battuta in una finale particolarmente tesa a livello mentale la ceca Marketa Vondrousova: 7-5 2-6 6-3 il risultato conclusivo a, dove l’elvetica aveva già raggiunto una volta l’ultimo atto del Pan Pacific Open, il celebre torneo che si disputa ogni anno (ma non ci sarà in questo) all’Ariake. Per ...

Advertising

Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - rtl1025 : ?? 'Lei è Sanne, la mia ragazza': in collegamento video con Casa Italia, #LucillaBoari si commuove quando compare la… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - OA_Sport : Il meglio della vittoria di Belinda Bencic in finale su Marketa Vondrousova - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo 2020, Simone Biles crolla a peso morto alle parallele: così l'atleta spiega i 'twisties' -