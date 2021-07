VIDEO Napoli, Nino D’Angelo come Insigne: guarda il suo ‘tiraggir’ (Di sabato 31 luglio 2021) Il cantante ha stupito tutti con il simpatico VIDEO pubblicato sui suoi canali social, nel quale ha emulato il noto tiro a giro di Lorenzo Insigne Leggi su mediagol (Di sabato 31 luglio 2021) Il cantante ha stupito tutti con il simpaticopubblicato sui suoi canali social, nel quale ha emulato il noto tiro a giro di Lorenzo

Advertising

Tg3web : Napoli rende omaggio al Maestro Riccardo Muti. Per festeggiare i suoi 80 anni, il direttore d'orchestra è tornato a… - repubblica : Riccardo Muti cade durante la festa dei suoi 80 anni a Napoli - Corriere : No Green Pass, le proteste in piazza da Roma e da Milano - avvaronica : RT @RadioSavana: Napoli, marea umana contro l'obbligo del passaporto sanitario al grido: 'Mario Draghi nazista!' - Andesa63 : RT @RadioSavana: Napoli, marea umana contro l'obbligo del passaporto sanitario al grido: 'Mario Draghi nazista!' -