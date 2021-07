VIDEO Italia-Nigeria 80-71 basket | Olimpiadi Tokyo | highlights e sintesi Azzurri ai quarti!

(Di sabato 31 luglio 2021) Vola ai quarti di finale l’del, torna ai quarti di finale 17 anni dopo e lo fa vincendo in rimonta contro la. Un match difficilissimo, con ini che nei due quarti centrali non sbagliano nulla, mentre glisembrano aver paura, faticano a trovare i tiri giusti e chiudono i 20 minuti centrali con soli 27 punti all’attivo. Sotto di otto punti dopo il tecnico di Vitali a inizio quarto quarto, però, l’cambia faccia. La difesa diventa micidiale (solo 7 punti concessi dopo il libero iniziale, ndr.), mentre gliritrovano il ...

Advertising

ItaliaViva : Il Referendum sul reddito di cittadinanza è una grande operazione educativa e culturale. I nostri nonni hanno ricos… - Eurosport_IT : ?? “AZZURRI DA APPLAUSI, DA APPLAUSI” ?? Giannelli salva, Michieletto inventa: che Italia ???????? #ItaliaIran |… - ItaliaTeam_it : Le campionesse olimpiche del doppio pl Federica Cesarini e Valentina Rodini a Casa Italia!!! ?? Dopo aver tagliato… - spiritovivo : RT @Eurosport_IT: 'MANNION PER LA PARTITAAAAAAAAAAA' ?????? Bomba decisiva dell'esterno azzurro che condanna così la Nigeria e regala all'Ita… - PLANETHOTEL_NET : RT @Eurosport_IT: 'MANNION PER LA PARTITAAAAAAAAAAA' ?????? Bomba decisiva dell'esterno azzurro che condanna così la Nigeria e regala all'Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Italia

Il Sussidiario.net

Ad ogni modo, una rassegna di tutti i 2 euro di valore è contenuta nelYouTube di Know ... 2 euro dell'Unione Economica e Monetaria (2009, Spagna) Se l'ha per sbaglio inciso l'immagine dei ...(agg Michela Colombo) DIRETTAGIAPPONE, PALLANUOTO, STREAMINGRAI: SETTEBELLO ANCORA IN VASCAGiappone, in diretta dal Tatsumi Water Polo Centre, è la partita di pallanuoto ...Vola ai quarti di finale l’Italia del basket, torna ai quarti di finale 17 anni dopo e lo fa vincendo in rimonta contro la Nigeria. Un match difficilissimo, con i nigeriani che nei due quarti centrali ...L'Italia a Saitama, nella terza gara del gruppo, si impone sulla Nigeria 80-71, trova il secondo successo dopo la vittoria sulla Germania e il ko di misura con l'Australia e vola ai quarti ...