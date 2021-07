VIDEO Italia-Cina 0-3 | Olimpiadi Tokyo volley | highlights e sintesi

(Di sabato 31 luglio 2021) Dopo tre vittorie di spessore, l’delfemminile cade malamente nel proprio percorso delledi2021 e si complica leggermente la vita. La Nazionale di coach Mazzanti, infatti, è stata nettamente sconfitta dallacon un netto 3-0 (25-21; 25-20; 26-24) e ora dovrà rimboccarsi le maniche per tornare al primo posto. Le azzurre avevano in mano la ghiottissima occasione di conquistare matematicamente il primo posto nella Pool A e garantirsi un quarto di finale sulla carta abbordabile contro la vincente di Giappone-Repubblica Dominicana, a questo punto dovranno vincere lunedì ...

