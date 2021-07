VIDEO Filippo Tortu in semifinale nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo | l’azzurro ripescato

(Di sabato 31 luglio 2021) Primo passo effettuato danelledi. Il velocista azzurro, impegnato nelle batterie dei 100di, ha centrato il pass per le semifinali. Per lui un tempo di 10.10, suo primato stagionale, sufficiente per rientrare nel novero dei qualificati (secondo tempo dei ripescaggi) ai penultimi atti che si disputeranno domani. Una prestazioni da valutare positivamente quella del brianzolo, anche se soprattutto nella fase di chiusura alcune perplessità non mancano. Da capire se questo aspetto sia legato a una ...

Ancora qualche speranza per Filippo Tortu, che ha chiuso in 10.10 la sua batteria ed è, al momento, ... Primo passo effettuato da Filippo Tortu nelle Olimpiadi di Tokyo. Il velocista azzurro, impegnato nelle batterie dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, ha centrato il pass per le semifinali. Per lui u ...Tokyo 2020, atletica: il video in cui Marcell Jacobs stampa il nuovo record italiano nei 100 m e la batteria che porta anche Filippo Tortu in semifinale ...