VIDEO Atletica, Olimpiadi Tokyo: lo straordinario successo di Elaine Thompson e la tripletta giamaicana (Di sabato 31 luglio 2021) Si scrive 100 metri piani. Si legge Giamaica. Ha davvero dell’incredibile la tripletta realizzata dalla squadra femminile caraibica nella gara più veloce alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Elaine Thompson-Herah non era forse la favorita alla vigilia della gara, ma è riuscita comunque nell’impresa di conquistare la medaglia d’oro, facendo il bis dopo Rio 2016. La giamaicana ha vinto con uno stellare tempo di 10.61, si tratta del secondo riscontro cronometrico di tutti i tempi, davanti a Fraser-Pryce che è riuscita a conservare un minimo margine sulla connazionale Shericka Jackson (10.76, ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Si scrive 100 metri piani. Si legge Giamaica. Ha davvero dell’incredibile larealizzata dalla squadra femminile caraibica nella gara più veloce alledi2021.-Herah non era forse la favorita alla vigilia della gara, ma è riuscita comunque nell’impresa di conquistare la medaglia d’oro, facendo il bis dopo Rio 2016. Laha vinto con uno stellare tempo di 10.61, si tratta del secondo riscontro cronometrico di tutti i tempi, davanti a Fraser-Pryce che è riuscita a conservare un minimo margine sulla connazionale Shericka Jackson (10.76, ...

Advertising

Eurosport_IT : VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! ?????? Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in b… - Eurosport_IT : Affrontare le cose con la calma di Marcell Jacobs ???????? #Athletics #ItaliaTeam #Tokyo2020 #Jacobs #Atletica - Eurosport_IT : AVVISTATO DISCO VOLANTE A TOKYO, ED È ITALIANO???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - OA_Sport : VIDEO #Atletica, Olimpiadi #Tokyo2020 : lo straordinario successo di Elaine #Thompson e la tripletta giamaicana… - rosariopolizzi : RT @Eurosport_IT: VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! ?????? Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in batteri… -