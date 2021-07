Viaggi in aereo, nave o treno? Solo col green pass: Lega contraria, altra grana per Draghi (Di sabato 31 luglio 2021) Il green pass è in via di definizione: il decreto che entrerà in vigore il 6 agosto ne impone l'obbligo per tutte le attività al chiuso, compresi ristoranti e bar per la consumazione al tavolo, ma resta da decidere la data in cui scatterà l'obbligo anche per i Viaggi. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, gli ultimi nodi verranno sciolti in occasione della cabina di regia che dovrebbe essere convocata a inizio settimana prossima, tra martedì e mercoledì. Sarà quindi necessario essere muniti di green pass per Viaggiare con aerei, navi e treni a lunga percorrenza. L'accesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Ilè in via di definizione: il decreto che entrerà in vigore il 6 agosto ne impone l'obbligo per tutte le attività al chiuso, compresi ristoranti e bar per la consumazione al tavolo, ma resta da decidere la data in cui scatterà l'obbligo anche per i. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, gli ultimi nodi verranno sciolti in occasione della cabina di regia che dovrebbe essere convocata a inizio settimana prossima, tra martedì e mercoledì. Sarà quindi necessario essere muniti diperare con aerei, navi e treni a lunga percorrenza. L'accesso ...

Advertising

AA31192Patriota : RT @Libero_official: Il governo #Draghi intende estendere l'obbligo di #greenpass anche a viaggi in aereo, nave e treno: la #Lega è contrar… - Libero_official : Il governo #Draghi intende estendere l'obbligo di #greenpass anche a viaggi in aereo, nave e treno: la #Lega è cont… - marchesaangeli : RT @viaggrego: #Viaggi, #alberghi, #aereo e #pranzi: super Mario #Draghi ha già speso 80mila #euro in soli cinque mesi - viaggrego : RT @viaggrego: #Viaggi, #alberghi, #aereo e #pranzi: super Mario #Draghi ha già speso 80mila #euro in soli cinque mesi - sandroriz : Penso di aver battuto i miei record di quick-publishing di diario e photogallery di vacanze. Se riesci a scrivere i… -