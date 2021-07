Via Almirante ad Alessandria, l’ira della figlia del leader missino: “Basta polemiche ridicole da sinistra” (Di sabato 31 luglio 2021) “Basta con queste polemiche anacronistiche, mi sembrano ridicole… Mi spiace ripetermi, il problema è sempre lo stesso. Bisogna ricorda a questa gente che Almirante nel 1946 è stato eletto democraticamente deputato in un Paese democratico come l’Italia”. Giuliana De’ Medici, figlia di Giorgio Almirante e Donna Assunta, se la prende con il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, contrario alla proposta di intitolare una via di Alessandria al leader missino. (qui la ricostruzione della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) “con questeanacronistiche, mi sembrano… Mi spiace ripetermi, il problema è sempre lo stesso. Bisogna ricorda a questa gente chenel 1946 è stato eletto democraticamente deputato in un Paese democratico come l’Italia”. Giuliana De’ Medici,di Giorgioe Donna Assunta, se la prende con il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, contrario alla proposta di intitolare una via dial. (qui la ricostruzione...

Advertising

repubblica : Una via intitolata al leader missino Almirante divide Alessandria, petizione per fermare il progetto - SecolodItalia1 : Via Almirante ad Alessandria, l’ira della figlia del leader missino: “Basta polemiche ridicole da sinistra”… - paoladelu63_lu : RT @Anpinazionale: La commissione toponomastica del Comune di Alessandria propone di intitolare una via a Giorgio Almirante. Non si permett… - Merlino_95 : RT @Anpinazionale: La commissione toponomastica del Comune di Alessandria propone di intitolare una via a Giorgio Almirante. Non si permett… - Mariate48641882 : RT @luca_tessitore: Senza vergogna. Una via intitolata al leader missino Almirante divide Alessandria, petizione per fermare il progetto ht… -