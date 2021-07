Vettel contro Orban e col casco arcobaleno: «Imbarazzante votare leggi come questa» (Di sabato 31 luglio 2021) Vettel al Gran Premio d’Ungheria di Formula Uno col casco arcobaleno per protesta contro Orban. Ne scrive La Stampa: La vigilia del GP d’Ungheria più che dalle questioni tecniche è agitata dalle polemiche politiche”. Quella sui diritti della comunità Lgbt, che vede opposti Lewis Hamilton e Sebastian Vettel – che sfoggia scarpe e casco con il simbolo dell’arcobaleno – al primo ministro Viktor Orban, noto per le sue posizioni crudamente omofobe. Anche l’ex ferrarista si è schierato contro il referendum proposto da ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021)al Gran Premio d’Ungheria di Formula Uno colper protesta. Ne scrive La Stampa: La vigilia del GP d’Ungheria più che dalle questioni tecniche è agitata dalle polemiche politiche”. Quella sui diritti della comunità Lgbt, che vede opposti Lewis Hamilton e Sebastian– che sfoggia scarpe econ il simbolo dell’– al primo ministro Viktor, noto per le sue posizioni crudamente omofobe. Anche l’ex ferrarista si è schieratoil referendum proposto da ...

