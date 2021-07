Vela, Olimpiadi Tokyo: Yunxiu Lu trionfa nell’RS:X femminile, Marta Maggetti difende il quarto posto in Medal Race (Di sabato 31 luglio 2021) Oltre a Mattia Camboni (RS:X maschile) e alla coppia Ruggero Tita-Caterina Banti (Nacra 17), quest’oggi ha gareggiato anche un’altra rappresentante della squadra azzurra di Vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Marta Maggetti era infatti impegnata nella Medal Race, ultimo atto della competizione di windsurf femminile, con la consapevolezza di non poter più raggiungere la zona medaglie. La talentuosa cagliaritana ha comunque onorato l’impegno egregiamente, tagliando il traguardo in quarta posizione (alle spalle delle medagliate) e conservando di fatto il suo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Oltre a Mattia Camboni (RS:X maschile) e alla coppia Ruggero Tita-Caterina Banti (Nacra 17), quest’oggi ha gareggiato anche un’altra rappresentante della squadra azzurra diai Giochi Olimpici di2021.era infatti impegnata nella, ultimo atto della competizione di windsurf, con la consapevolezza di non poter più raggiungere la zona medaglie. La talentuosa cagliaritana ha comunque onorato l’impegno egregiamente, tagliando il traguardo in quarta posizione (alle spalle delle medagliate) e conservando di fatto il suo ...

