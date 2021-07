Vela, Italia e la maledizione della Medal Race che colpisce ancora. Sfuma il sogno di Mattia Camboni. Ma Tita-Banti… (Di sabato 31 luglio 2021) Prosegue la maledizione delle Medal Race olimpiche per l’Italia della Vela, che non va a medaglia in una rassegna a cinque cerchi da Pechino 2008, con la speranza di sfatare questo tabù nei prossimi giorni a Enoshima. Quest’oggi Mattia Camboni ha gettato alle ortiche un podio decisamente alla sua portata, commettendo un errore di timing al via che lo ha portato alla squalifica e al 5° posto finale ad un solo punto dal bronzo nell’RS:X. Windsurf azzurro che si conferma così fuori dal podio per la terza edizione olimpica consecutiva, anche alla luce del 4° ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Prosegue ladelleolimpiche per l’, che non va a medaglia in una rassegna a cinque cerchi da Pechino 2008, con la speranza di sfatare questo tabù nei prossimi giorni a Enoshima. Quest’oggiha gettato alle ortiche un podio decisamente alla sua portata, commettendo un errore di timing al via che lo ha portato alla squalifica e al 5° posto finale ad un solo punto dal bronzo nell’RS:X. Windsurf azzurro che si conferma così fuori dal podio per la terza edizione olimpica consecutiva, anche alla luce del 4° ...

Advertising

ItalianNavy : #28luglio 1952, alla 15^ edizione dei Giochi Olimpici di Helsinki, Agostino Straulino e Nicolò Rode conquistano per… - PastoreFrance : @danieladeponti1 Non vanno mai a vela. Gli yacht a vela hanno un'autonomia più che necessaria per coprire tratti di… - zazoomblog : Vela Mattia Camboni paga una falsa partenza e chiude 5° nell’RS:X a Tokyo 2020. Medaglia stregata per l’Italia -… - lumpofwool : non ho capito niente della vela ma hanno eliminato l’italia io boh #Tokyo2020 #GiochiOlimpici - bricohouse : Vele Parasole ?? da Giardino, disponibili in 2 forme e 3 misure a partire da € 19,90!!! ?????? Spedizione in tutta Ita… -