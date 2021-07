Vejle-Brondby 1 agosto | ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 31 luglio 2021) Dopo due partite ilha solo due punti, frutto ovviamente di altrettanti pareggi, non un’inizio di stagione ideale per un club chiamato ad una comunque difficile difesa del titolo. Peggio, almeno per quanto riguarda i risultati, ha fatto il, battuto due volte senza segnare nemmeno un gol, ma questo è un club che InfoBetting: Scommesse Sportive e