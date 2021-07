(Di sabato 31 luglio 2021)conferirà il suo International Achievement Film Award ade alladi Venezia in una cerimonia che si terrà alla Mostra del Cinema di Venezia il mese prossimo. È la prima volta cheun’organizzazione e un direttore con questo alloro. Quando hainiziatoil suo lavoro alla Mostra del Cinema?, direttore del festival dal 2012, ha prolungato il suo contratto fino al 2024. L’ex critico ha passato da marzo a giugno 2020 a selezionare film per Venezia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Variety premia

Agenzia ANSA

È la prima volta cheun'organizzazione con questo alloro. Nel selezionare Barbera per il premio, Steven Gaydos diha dichiarato: "Il Festival di Venezia ha da sempre portato ......annunciato le nomination della settantatreesima edizione della manifestazione che ogni anno... The Reunion ha infatti conquistato una candidatura nella categoria OutstandingSpecial ...Variety: premia Alberto Barbera e la Biennale per l'eccelenza. "Il Festival di Venezia ha da sempre portato avanti l'eccellenza nel cinema ...Variety conferirà il suo International Achievement Film Award ad Alberto Barbera e alla Biennale di Venezia in una cerimonia che si terrà alla Mostra del Cinema di Venezia il mese prossimo. (ANSA) ...