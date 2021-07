Variante Delta, tre regioni rischiano il passaggio in zona gialla entro fine agosto (Di sabato 31 luglio 2021) La Variante Delta è ormai del tutto predominante in Italia, con il 95 per cento dei tamponi processati che fanno rilevare questo ceppo. I soggetti più colpiti sono soprattutto i giovani. L’indice Rt è salito ad 1,57 anche se, grazie alle vaccinazioni, la pressione sugli ospedali non sta per ora crescendo in maniera allarmante. Ci sono però alcune regioni la cui situazione è peggiore rispetto ad altre e che, se i contagi dovessero continuare a salire, potrebbero cambiare fascia di rischio entro la fine del mese di agosto. Si tratta nello specifico di Lazio, Sardegna e Sicilia. In Sicilia ... Leggi su tpi (Di sabato 31 luglio 2021) Laè ormai del tutto predominante in Italia, con il 95 per cento dei tamponi processati che fanno rilevare questo ceppo. I soggetti più colpiti sono soprattutto i giovani. L’indice Rt è salito ad 1,57 anche se, grazie alle vaccinazioni, la pressione sugli ospedali non sta per ora crescendo in maniera allarmante. Ci sono però alcunela cui situazione è peggiore rispetto ad altre e che, se i contagi dovessero continuare a salire, potrebbero cambiare fascia di rischioladel mese di. Si tratta nello specifico di Lazio, Sardegna e Sicilia. In Sicilia ...

