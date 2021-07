Variante Delta, impennata di casi a Santa Marinella: eventi annullati e obbligo di mascherina all’aperto (Di sabato 31 luglio 2021) A Santa Marinella la Variante Delta sta dando filo da torcere a cittadini e a turisti, così tanto che il primo cittadino ha dovuto ricorrere a nuove restrizioni. Anche la città di Santa Marinella si aggiunge a quelle località balneari dove la mutazione del Covid si sta diffondendo a macchia d’olio. Il Sindaco Pietro Tidei, come dicevamo, è dovuto scendere a patti con la Variante annullando alcuni degli eventi giornalieri in programma per le prossime settimane. Questo, ovviamente, a causa dell’ultimo bollettino diffuso dalla Asl Roma 4 dove si sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) Alasta dando filo da torcere a cittadini e a turisti, così tanto che il primo cittadino ha dovuto ricorrere a nuove restrizioni. Anche la città disi aggiunge a quelle località balneari dove la mutazione del Covid si sta diffondendo a macchia d’olio. Il Sindaco Pietro Tidei, come dicevamo, è dovuto scendere a patti con laannullando alcuni degligiornalieri in programma per le prossime settimane. Questo, ovviamente, a causa dell’ultimo bollettino diffuso dalla Asl Roma 4 dove si sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Lazio zona gialla ad agosto? Il parere degli esperti Nella regione contagi in aumento a causa della variante delta. Gli scienziati si esprimono sul rischio di un cambio di colore, con regole più dure soprattutto per chi non ha il green pass Lazio zona gialla a fine agosto? L'ipotesi di un cambio di ...

La mappa dei focolai di Covid in Italia nei luoghi di vacanza Purtroppo però la variante Delta ha causato nuovamente un'impennata dei contagi generando nuovi focolai , specialmente nelle località turistiche. Di seguito le Regioni che sono state colpite di più ...

Variante delta al 95% in Italia. In 8 regioni al 100% Il Sole 24 ORE Variante Delta Covid: tutto quello che sappiamo in 10 domande e risposte Quali sono i sintomi? Qual è la copertura dei vaccini? Quanto è contagiosa? I rischi per i non vaccinati: info variante Delta del Covid.

Sardegna zona rossa o gialla? Ultime notizie agosto 2021 Sardegna zona rossa? E da quando? L'isola rischia di diventare zona gialla a fine agosto a causa dei contagi. Ultime notizie ...

