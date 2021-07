Valle Telesina | auto contro palo della luce | un ferito

(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAmorosi – Incidente questa notte inlungo la provinciale nel tratto tra Amorosi e Dugenta. Per cause in corso d’accertamento, un uomo alla guida di unaSuzuky è andato a sbattereundell’Enel. A causa dell’urto, il conducente, che comunque è uscitonomamente dall’abitacolo, è rimastoed è stato trasportato in Ospedale. Sul posto il personale del 118 e i Vigili del Fuoco di Telese Terme. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

