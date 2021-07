Val Susa | via al Festival Alta Felicità tra musica | proteste e un occhio ai contagi | “La sanità arranca ma qui lo Stato invia migliaia di agenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 luglio 2021) “Qui in Val dinon abbiamo bisogno di diecimila, ma di ospedali, servizi sociali e medicina territoriale”. È questo il grido che parte daldi Venaus. Dopo lo stop dell’anno scorso imposto dalla pandemia, i prati della Valle sono tornati a riempirsi di persone e tende. Una tre giorni di concerti e incontri organizzata dal Movimento No Tav che ha richiamato ai piedi delle montagnedi persone da tutta Italia. “Per vivere in serenità questo momento, abbiamo scelto di auto tutelarsi collettivamente” spiega Andrea, uno degli organizzatori del ...