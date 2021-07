Vaccino, prima dose per quasi 1 milione di Liguri. Toti: 'La curva dei contagi si sta appiattendo' (Di sabato 31 luglio 2021) Ammontano a 14.960 le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore di cui 12.710 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 2.250 di tipo cold (Astrazeneca e Johnson) per un totale di 1.710.009 vaccini ... Leggi su genovatoday (Di sabato 31 luglio 2021) Ammontano a 14.960 le vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore di cui 12.710 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 2.250 di tipo cold (Astrazeneca e Johnson) per un totale di 1.710.009 vaccini ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino prima Il Cio assegna il bronzo anche a Rosetti, il canottiere fermato dal Covid Il canottiere è risultato positivo al coronavirus a poche ore dalla finale, nonostante avesse ricevuto due dosi di vaccino. Adesso deve aspettare che tutto sia finito prima di poter ripartire. La ...

Covid: 66 nuovi positivi su 856 tamponi molecolari La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 30 luglio, sono state effettuate 4771 vaccinazioni. A ieri sono 353.412 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (63,9 per cento) e 252.823 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (45,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 606.235 su 553.254 residenti (...

Emilia-Romagna, vaccini ok: efficaci al 90% contro il rischio infezione e al 96% sui ricoveri Regione Emilia Romagna Vaccino Covid: Il 70% della popolazione ha ricevuto le due dosi in Belgio In Belgio 7 adulti su 10 hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino e l'83,3% ha ricevuto almeno la prima dose: si allentano le misure restrittive ...

Covid, Lopalco parla della situazione in Puglia e dell’importanza della vaccinazione In una recente intervista pubblicata da "Il Messaggero", Pier Luigi Lopalco si è espresso in merito alla situazione Covid in Puglia e sulle vaccinazioni ...

